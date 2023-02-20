S. B., önceden husumetli olduğu R. A. ve O. A. tarafından Çepni Mahallesi Ömür 2. Sokak’ta bulunan metruk evde tüfekle bacaklarından vuruldu.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Her iki bacağından da vurularak ağır yaralanan S. B., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri ekiplerince metruk evde inceleme başlatılırken, silahla yaralama olayının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.