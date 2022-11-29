Silahlı çatışmanın arasında kalan polis aracına da kurşun ve saçmalar isabet ederken, olayla ilgili başlatılan soruşturma derinleştirildi.

Çorum Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada konuyla ilgili şu bilgiler verildi:

“27.11.2022 tarihinde İl Merkezi Dumlupınar Sokaklarda iki grubun kavga ettiği ve kavgada silah kullanıldığının ihbar edilmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri seri olarak belirtilen adrese geçmişler ve kavgaya müdahale etmişler, kavga eden gruplardan birinin araçla olay yerinden kaçtığı, diğer grubun ise araçla bu grubu kovaladığı anlaşılmış, kaçan grubun içinde bulunan araç ve şahıslar, yapılan takip sonucu İpeklievler 52. Sokak üzerinde yakalanmıştır.

Olaya karışan diğer grubun bulunduğu araçtan, Cinayet Büro Amirliği ekibi ve yakalanan aracın bulunduğu bölgeye silahla ateş edilmesi sonucu; ekip aracına çok sayıda saçma isabet etmiş ve yakalanan grupta bulunan 1 şüpheli şahıs saçma isabet etmesi neticesi yaralanmıştır.

Ateş ederek kaçan araç içerisinde bulunan grup, bölgede bulunan diğer ekiplerimiz tarafından İpeklievler 7. Sokak üzerinde yakalanmış, araç ve şahıslar üzerinde yapılan adli arama sonucu; 1 adet tabanca, 1 adet tüfek ve 3 adet kesici ve delici alet ele geçirilmiş olup; olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 4 suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 12 şüpheli şahıs yakalanmış, yakalanan şahıslar adli birimlere sevk edilmek üzere gözaltına alınmıştır.” (Haber Merkezi)

