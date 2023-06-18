Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 52. Sokak'ta Görkem S. (19), Ayaz Ada T. (18) ve Selahattin T. (17), sokağa bir otomobille gelen Derman A. ve yanında bulunan kimliği öğrenilemeyen kişilerce tüfekle vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Görkem S. hayatını kaybetti.

3 ZANLIDAN 2'Sİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırının ardından otomobille olay yerinden uzaklaştığı belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, saldırıda kullanılan 19 ADK 157 plakalı otomobili Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 16. Sokak’ta terk edilmiş halde buldu.

Araçta yapılan aramada iki pompalı tüfek ele geçirildi.

Zanlılar Görkem K. ve Derman A., polis ekiplerince yapılan çalışmada yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların üzerlerinde yapılan aramada 2 tabanca ele geçirildi. Zanlılar, Emniyet’teki işlemlerinin ardından Adliye’ye sevk edildi.