Edinilen bilgiye göre, Çorum'da önce gece saat 03.00 ile dün öğle saat 14.00'de meydana gelen iki ayrı gasp ve kasten yaralama olayının ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştiren 6 kişinin kimliklerini belirlediler. İl merkezinde bir adreste ateşli silahla gasp ve kasten yaralama olayını gerçekleştiren 2'si kadın, 3'ü erkek ve biri de yaşı küçük çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda gasp ve kasten yaralama olaylarında kullanılan 1 adet ruhsatsız tüfek ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişi hakkında gasp ve 6136 sayılı kanuna muhalefet etmek suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi.