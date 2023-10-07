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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar sonucunda çok sayıda tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen görevler kapsamında, 29 Eylül – 06 Ekim 2023 tarihleri arasında meydana gelen olaylar, yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde 11 adet ateşli silah (6 adet tüfek ve 5 adet tabanca), 8 adet kesici-delici alet, 172 adet fişek (90 adet tabanca fişeği ve 82 adet av fişeği), 124 adet sentetik ecza maddesi, 8 adet extacy hap, 4,27 gr esrar maddesi ve bir miktar metamfetamin ele geçirildiği açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Halkımızın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir” görüşüne yer verildi.