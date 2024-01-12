Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çorum Şube Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre 2023 yılında Sıklık’ı 164.697 kişi ziyaret etti. Öte yandan kentin bir diğer önemli tabiat parkı Çatak ise geçen yıl 30.079 ziyaretçi ağırladı.

SIKLIK TABİAT PARKI

272 hektarlık alana sahip olan ve 2009 yılında tabiat parkı ilan edilen Sıklık’ın Çorum Belediyesi tarafından işletildiğinin belirtildiği açıklamada, “2022 yılında Sıklık Tabiat Parkı’na ahşap yakalama kapanı yapım işi yapılmıştı ve 2023 yılında yakalama kapanının etrafı çevrilerek hedeflenen yapım işi tamamlanmıştır. Ayrıca 2023 yılı içerisinde ahşap yönlendirme tabelaları, ahşap bilgilendirme tabelaları yapım işi yapılmıştır. 2023 yılında alanı 164.697 kişi ziyaret etmiştir” denildi.

ÇATAK TABİAT PARKI

Çatak Tabiat Parkı ile ilgili ise şu bilgilere yer verildi;

“Çatak Tabiat Parkı’nın uzun devreli gelişme planı onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Çatak Tabiat Parkı’nın işletmecilik ihalesi 23.07.2020 yılında yapılmış olup, Çorum Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından işletilmekteydi. Güncel durumda sözleşme 30.06.2023 tarihinde feshedilmiştir ve 01.07.2023 tarihi itibari ile Çatak Tabiat Parkı, Şube Müdürlüğümüz tarafından işletilmektedir. 2023 yılında 30.079 kişi alanı ziyaret etmiştir.”