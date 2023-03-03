ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, İstanbul`da istihdam edilmek üzere 60 Sigortacılık Uzman Yardımcısı alınacak.

Giriş sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak.

Sınav başvuruları 8 Mart 2023 Çarşamba günü saat 9.00’da başlayıp, 19 Mart 2023 Pazar günü saat 23.59’da sona erecek.

Adaylar başvurularını, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecek.

Giriş sınavının yazılı aşaması, 8 Nisan 2023 Cumartesi günü İstanbul’da yapılacak.

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