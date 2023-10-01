Tahmini Okuma Süresi: dakika

Komite Başkanı Feridun Can Çilingir, sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren üyelerle biraraya geldiklerini belirterek, sigortacılık faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

SORUNLARI KONUŞTULAR

Bu süreçte kendilerine iletilen sorunlarla ilgili çözüm arama yolunda TOBB ile görüşeceklerini duyuran Çilingir, “Üyelerimizin bizlere geri bildirimleri çok önemli ve bizde bu konuyu önemsiyoruz. Bundan sonraki süreçte üyelerimizle sürekli bir araya gelerek daha iyi nasıl hizmet veririz bunları konuşup değerlendireceğiz” dedi. Çilingir, başta üyeler olmak üzere sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren tüm sigortacıların haftasını kutladı.