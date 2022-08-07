Çorum’un köklü sigorta şirketlerinden birisi olan Cantaş Sigorta’nın sahibi Bahadır Cantaş, sigorta sektörünün son durumunu anlattı.

Türkiye’de 2021’in son aylarında başlayan ve günümüzde de devam eden döviz kurlarındaki artış, en çok sigorta sektörünü etkiledi. Dolar ve Euro endeksli yapılan sigorta ücretleri, vatandaş için katlanılamaz boyuta ulaşmış durumda.

1998 yılında başladığı mesleğine günümüzde de devam eden Cantaş Sigorta sahibi Bahadır Cantaş, sigorta sektörünün son durumunu değerlendirdi.

“BİR YIL İÇİNDE

YÜZDE 300 ARTTI”

Bir yılda kasko, trafik, yangın, erdi kaza, hayat sigortaları, tamamlayıcı sağlık, inşaat sigortası gibi bütün sigorta türlerinde yüzde 300’e varan artışlar yaşandığını belirten Cantaş, “Sigorta sektöründeki son durumu özetleyecek olursak fiyatlar yüzde 300 dolayında arttı. Geçen sene 400 lira olan en ucuz otomobil sigortası şuan da 1550 lira. Fiyatlar her gün artıyor. Geçen sene 400 liraya 9 taksit yapılırken trafik sigortasında son iki aydır hiç taksit yok ve fiyatlar yüzde 300 artmış durumda. 30 tane sigorta şirketinden sadece kesen sadece 2 tane sigorta şirketi mevcut. Bütün sigorta şirketleri trafik sigortasından zarar ettiğini söylüyor. Acenteler çok zor durumda. Poliçe kesmekte zorlanıyoruz ve haliyle poliçe kesemiyoruz. Fiyatlarda her ay yüzde 5 yüzde 10 oranında bir artış gerçekleşiyor. Türkiye'deki sigortanın tamamen artması bu ara tamamen Euro’ya bağlı bir şey. Çünkü arabanın parçaları Dolar ve Euro üzerinden geldiği için ne kadar Dolar ve Euro artarsa parçalarda o kadar artıyor. Parçalar arttıkça sigorta maliyetleri de artıyor” diye konuştu.

“ARAÇLARIN FİYATLARI

SİGORTA İLE ARTIYOR”

Bahadır Cantaş, araç fiyatlarındaki artışa değindi. Araçlardaki değer artışının sigortaya da yansıdığını vurgulayan Cantaş, “Kasko sigortalarında fiyat geçen sene ortalama 150 bin lira olan bir araba bu sene ortalama 400 bin lira. Geçen sene ortala bir arabanın kaskosu 2 bin lira çıkıyorsa bu sene 6 bin lira çıkıyor. Yani arabanın değeri arttığı için fiyatlarda artıyor. Müşteriler arabanın değeri artarken çok memnun ama fiyatlar artınca sıkıntı yaratıyorlar” dedi.

TAKSİT TALEBİ

Fiyatlardaki artışa rağmen 2022 yılı için bir taksit tarifesi uygulanmadığını, bu nedenle vatandaşın zorladığını vurgulayan Bahadır Cantaş, “Taksit sayısı yok bin 500 lira, 2 bin lira, 3 bin lira, 5 bin lira gibi miktarlarda insanlara trafik sigortası çıkıyor. Taksit olmadığı için de insanlar trafik sigortası kestirmekte zorlanıyor. Sigorta sektöründeki durum şuanda vahim” ifadelerini kullandı.(Tugay GÖKTÜRK)