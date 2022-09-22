Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı da olan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Kaya ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, Konya DSYB Yönetim Kurulu Başkanı Edip Yıldız, Nevşehir DSYB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dönmez, Kayseri DSYB Yönetim Kurulu Başkanı Ünay Çakı'dan oluşan heyet Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette artan maliyetler, süt fiyatları ve yetiştiricilerin başlıca sorunları görüşüldü.

ZARARINA ÜRETİM

Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlenen maliyet fiyatlarının piyasadan düşük olması ve süt tozu ihracatına getirilen kısıtlama ile sahada oturmuş bulunan referans üstü fiyatın geri gelerek mağduriyetin artacağı Bakan Yardımcısı Gürcan’a belgelerle birlikte arz edildi. Heyet, Bakan Yardımcısına, yaş ortalaması 58 olan yetiştiricilerin artık üretimden uzaklaştığına vurgu yaparak yetiştiricinin zararına üretim yaptığını ve bu yükü taşıyamaz hale geldiği özellikle belirtti.

Maliyet ve taleplerin iletildiği görüşme esnasında, besleme maliyetlerini düşürmek üzere TMO vasıtasıyla yapılacak destekleme modelinin devam edeceğini belirten Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, çiğ süt üretiminin sürdürülebilirliği konusunda da destekleme çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

Heyet, Kış aylarının besin maddesi alım dönemi olduğunu ifade ederek bu günlerde bekleyen destekleme ödemelerinin hesaplara aktarılmasının yetiştiricilere bir nebze de olsa rahatlama sağlayacağını belirterek ödeme takviminin kısa sürede yapılması talebini de iletti.

(Volkan SINAYUÇ)

