Çankırı ziyaretinin ardından karayolu ile Çorum'a gelen Genel Başkan Prof. Özdağ'ı İl Başkanı Bedii Onan, Merkez İlçe Başkanı Yasin Doğan ile parti yöneticileri İskilip-Bayat yol ayrımında karşıladı. İlk olarak İskilip ilçesini ziyaret eden Prof. Özdağ ve partililer, İskilipli vatandaşlarla bir araya geldi.

Ardından Çorum'a hareket eden Özdağ, Çorum'da ilk olarak Pazartesi Pazarı’nı ziyaret edip pazarcı esnafını dinledi. Buradan parti binasına geçen Özdağ, yerel basın mensupları ile bir araya gelerek gündeme dair açıklamalar yapıp gazetecilerin sorularını cevapladı. Sonrasında Gazi ve İnönü caddeleri ile Eğridere ve Tarihi Çöplük çarşılarını ziyaret eden Özdağ, vatandaşlarla sohbet etti.

Çorum'da İskilip ilçesi ile merkezde esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla bir araya gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı.

“SIĞINMACILAR GİDERSE PAZARDA FİYATLAR YARIYA DÜŞER”

Çorum'da Pazartesi pazarını ziyaret eden Özdağ, sığınmacıların Türkiye'den gittikleri zaman onlara harcanan paranın Türk vatandaşının cebinde kalacağını, böylece pazar ve marketlerde fiyatların düşeceğini söyledi.

Bir pazarcı esnafının, fiyatların yüksekliğinden dolayı vatandaşların artık alım gücünün kalmadığı yönündeki serzenişini dinleyen Özdağ, “Bugün Türkiye'de 13 milyon sığınmacı yaşıyor. Devlet bugüne kadar bu insanlara 100 milyar doların üzerinde harcama yaptı. Bu demek oluyor ki hepimizin cebinden 1300'er dolar para çıktı. Siz bu paraları bu insanlara vermek istiyor musunuz? Bu insanlar memleketlerine döndükleri zaman ekonomi rahatlayacak. Şu an tezgahta sattığınız ürünlerin fiyatı da düşecek. Bunun sonucunda vatandaşların alım gücü ve refahı artacaktır. Size söz veriyorum iktidara geldiğimiz ilk sene bunları ülkelerine göndereceğiz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

