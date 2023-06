Son zamanlarda geçici sığınmacıların örgütlü hareket etmeye başladıklarının da gözlendiğine dikkat çeken Bedii Onan, “Bu durum, ülkemiz için iç güvenlik sorunu da yaratmaktadır. Sayıları 13 milyonu aşan bu insanların mevcut kültür durumu ve geçmiş yaşantıları hakkında bilinmeyenler, ülkemizi geleceği meçhul bir duruma karşı tedbirli olmaya ve davranmaya mecbur bırakmaktadır.” dedi. Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı

Zafer Partisi Çorum İl Başkanı Bedii Onan, geçici sığınmacı ve kaçak göçmenlerin, ülkemiz için milli güvenlik meselesi haline geldiğini savundu.

Bedii Onan, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Suriye’de yaklaşık on bir yıldan beri iç savaş devam etmektedir. Yaşanan iç savaşın sebepleri ve tarafları olabilir. Ülkemiz bu savaşın direkt tarafı olmamakla beraber, kalıcı bir çözüm üretilememiş olan geçici sığınmacı krizi, ülkemizi sosyal ve ekonomik olarak ciddi bir şekilde etkilemiş ve ülkemiz açısından yaşanan ekonomik problemlerin yanı sıra çözüm bulunması gereken önemli bir mesele halini almıştır.

Suriye’de iç savaş, ülke sınırları içerisinde yaşansa da, yansımaları çevre komşu ülkeler başta olmak üzere, Avrupa ülkelerinde de büyük kaygı oluşturmuş, ülkelerin yanı sıra iletişim içerisinde olan pek çok insanın hayatında olumsuzluklar hissedilmektedir.

Suriye’de yaşanan iç savaş, geçici sığınmacılar başta ülkemizde bir kelebek etkisi oluşturmuş ve çözümü çok karmaşık sarmala doğru savrulmuştur.

Var olan Esad yönetimi, Rusya ve İran’dan destek görürken, Amerika Birleşik Devletleri, Fırat nehrinin doğusunu işgal ederek, fiili bir terör devleti oluşumuna ortam hazırlamıştır.

AB ülkeleri, Suriye’deki iç savaştan kaçan geçici sığınmacıların sınırlarından içeri girmemesi için ülkemize maddi yardım vaatlerinde bulunmuş, devam eden süreçte ülkemizde geçici sığınmacılar süreci ekonomik ve sosyal olarak kontrol edilemez hale gelmiştir.

Geçici sığınmacıların varlığı; muayene, tedavi ve ilaç harcamaları sağlık politikaları açısından bütçeye önemli bir yük getirmiştir.

Geçici sığınmacıların varlığı; ucuz ve niteliksiz iş gücü olarak görülmesiyle beraber, belli işlerde ücretler düşmüş, ülkemiz vatandaşları açısından işsizlik ve yeterince gelir elde edememe durumu oluşmuştur.

Geçici sığınmacıların varlığı; konut problemi oluşturmuş, kiralar ciddi şekilde yükselmiş, belli şehirlerde kiralar ödenemeyecek rakamlara tırmanmıştır.

Dil ve uyum problemleri sebebiyle eğitim süreçleri sürdürülememiş, ülkemizde var olan yaşam ortamına bütünleşme sorunu oluşmuştur.

Geçici sığınmacılar tarafından açılan işyerleri; vergi ve sosyal güvenlik primleri sebebiyle, haksız bir rekabet ortamı oluşturmakta, geçici sığınmacıların kendi aralarında alış veriş yapma eğilimlerinden dolayı ülkemiz esnafları maddi kayıplar ve kepenk kapatma riski yaşamaktadır.

Geçici sığınmacıların doğum oranı, ülkemiz vatandaşlarının doğum oranının çok üzerinde bir büyüklüktedir. Mevcut veriler bu durumu teyit etmektedir. Suriye’deki iç savaş sebebiyle gelen geçici sığınmacı ve bakmakla yükümlü oldukları birey sayısı ülkemizdeki mevcut kurumlarımıza taşınamayacak sosyal ve ekonomik yükler getirmiştir. Rivayetlere göre geçici sığınmacıların ülkemize maddi olarak maliyeti 100 milyar dolar üzerinde bir harcama yapılmıştır.

Kamu ve halk güvenliği açısından da durum pek parlak değildir. Özellikle geçici sığınmacıların ve kaçak göçmenlerin yüksek oranda bulunduğu büyük şehirlerde kavgalar çıkmakta, vatandaşlarımızın mal ve can güvenliği tehdidi büyümektedir.

Suriye’de meydana gelen ve yaşanan iç savaşın sadece iç siyasal sebeplerin bir sonucu olduğunu söylemek mümkün değildir. Bölge üzerinde gelecek planlaması yapan bölgesel ve küresel aktörler ile birliktelik içinde olan yerli iş birlikçilerin yakın ilişkilerinin ülkemiz açısından çok yönlü değerlendirilmesi gerekmektedir.

Geçici sığınmacı süreci, kalıcı ve stratejik bir göç haline gelmiş ve dış kaynaklı göç mühendisliği ile ülkemizin demografik yapısına müdahale eder bir yapıya bürünmüştür.

Suriye’den geçici sığınmacı statüsü ile gelenler ve kaçak olarak ülkemize giriş yapanlara ülkemiz bakmaya ve sahip çıkmaya mecbur değildir. Misafirlik kalıcı hale gelmemelidir. Sorun başta Suriye devleti ile iç savaşa taraf olan ülkeler ve tüm çevre ülkelerin sorumluluğu altındadır. Geçici sığınmacı sorunu tek başına ülkemizin sorumluluğuna bırakılamaz. Geçici sığınmacılara uluslar arası hükümler gereğince hukuken vatandaşlık hakkı verilemez.

Son gelişmeler üzerine toplumsal olarak soysal ortamlarda bir araya gelen geçici sığınmacıların çalıştıkları mekânlarda iş bırakma çağrılarına dair paylaşımları gözlemekteyiz. Bu tür girişimler ülkemiz açısından iç güvenlik sorunlarına zemin hazırlaması riski taşımaktadır. Her ne kadar devletimizin ilgili kurumları açısından kontrol altında olduğu ifade edilse de, sayıları 13 milyonu aşan geçici sığınmacı ve kaçakların mevcut kültür durumu ve geçmiş yaşantıları hakkında bilinmeyenlerin ülkemizi geleceği meçhul bir duruma karşı tedbirli olmaya ve davranmaya mecbur bırakmaktadır.

Her insan kendi vatanında ve kendi kültürü ile yaşayarak mutlu olur. Türkiye cumhuriyetinin ve Türk milletinin bekası için ülkemize bir şekilde gelen geçici sığınmacı ve diğer kaçakların kısa sürede ülkelerine geri gönderilmesi zaruri bir durumdur. Zafer Partisi geçici sığınmacılar ve her türlü kaçak giriş yapanların geldikleri ülkelerine gönderilmesi için taraftır. Geçici sığınmacıların ve kaçak göçmenlerin güvenli bir şekilde ülkelerine geri gönderilmesi gerektiğini istemektedir. Zafer Partisi Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin geleceğini düşünmektedir.”

(Haber Merkezi)