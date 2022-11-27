Sağlık çalışanlarının kanayan yarası olan şiddetin aslında tüm toplumun ortak sorunu olduğunu ifade eden Saatcı, “Bundan dolayı, sağlıkta şiddetle mücadelede tüm toplum sorumlu olmalıdır. Sağlık alanında yaşanan şiddet olaylarının diğer iş kollarına göre daha fazla olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur. Üstüne üstelik hiçbir kamu kurum ve kuruluşuna silah vb öldürücü, yaralayıcı aletle girilemezken, sağlık merkezlerine dileyen dilediği gibi girilebilmektedir. Ekim ayında yaşanan 2 olay, bu durumun kanıtıdır. İlk olay Karaman'da yaşandı. Bir saldırgan, hemşireyi çalıştığı aile sağlığı merkezinde tabancayla vurdu. Ağır yaralanan hemşire bir böbreğini maalesef kaybetti. Diğer olayın adresi ise Diyarbakır oldu. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yemek boykotu yapan sağlık çalışanlarına, firma yetkilileri silahlı saldırdı. Elbette sıklıkla rastlanan bu ve benzer olaylar sağlık çalışanlarının tamamını güvensiz hissettirmekte, korku ve panik içinde çalışmalarına neden olmaktadır. Sağlık çalışanlarının kanayan yarası olan şiddet, aslında tüm toplumun ortak sorunudur. Bundan dolayı, sağlıkta şiddetle mücadelede tüm toplum sorumlu olmalıdır. Bu bağlamda, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanında eğitimcilere, medya organlarına, yasama ve adli mercilere, ünlü ve rol model kişilere önemli görevler ve sorumluluklar düşmektedir” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

