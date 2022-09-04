Bu projelerden birisi ise Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nca hazırlanan Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama Tesisi Fizibilite Raporu Hazırlanması Projesi oldu. Proje hakkında bilgi veren Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, yıllık 60 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak olan Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama Tesisi’nde en az 100 kişinin istihdam edileceğini söyledi.

Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama Tesisin fizibilite raporunun hazırlanması ile birlikte ortaya çıkacak rapora dayanarak tesis kurulumu için gerekli stratejilerin ve yol haritasının belirleneceğini ifade eden Necmettin Uzun, toplam bütçesi 400 bin TL olan projenin 200 bin TL’sinin Ajans tarafından karşılanacağını aktardı.

Bu tesisin İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nde tek ve ilk fabrika olacağını belirten Uzun, çelik imalatı yapan firmaların da galvaniz yaptırmak için yüklü bir nakliye maliyetinden de kurtarılacağını dile getirdi.

Türkiye’de şuan bu işi yapan fabrikaların yetersiz olduğundan dolayı talebe yetişilmediğini vurgulayan Necmettin Uzun, Çorum’da kuracakları tesisle birlikte ihtiyaca cevap vereceklerini ve şehre de katma değer üreteceklerini sözlerine ekledi.

Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi, ÇESOB ve İl Özel İdaresi’nin proje paydaşları olduğunu ve fizibilite raporunun hazırlanması ile birlikte Çorum’a dev bir tesis kazandırmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Uzun, odaları tarafından hazırlanan projenin tüm oda üyesi esnafa ve Çorum halkına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

OKA tarafından kabul edilen proje ise geçtiğimiz Cuma günü Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ve Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun tarafından imza altına alındı. İmza töreninde Necmettin Uzun’a ÇESOB Yönetim Kurulu üyesi ve Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut ile Oda Genel Sekreteri Gül Güvercin eşlik etti.

Bu arada Vali Mustafa Çiftçi, proje için bir an önce başlaması talimatı verirken, Oda Başkanı Necmettin Uzun da, proje paydaşları olan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve ÇESOB Başkanı Recep Gür’e ayrı ayrı teşekkür etti.

Fizibilite raporunun hazırlanması ile birlikte OSB’de kurulması planlanan fabrikanın tahmini olarak 14 milyon Eoru’ya mal olması bekleniyor.



(Volkan SINAYUÇ)

