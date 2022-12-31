Emeklilikte yaşa takılanların heyecanla beklediği düzenleme geldi. Sungurlu’da müjdeli haberi alan EYT’liler, Sosyal Güvenlik Kurumu’na akın ederek, askerlik ve doğum borçlanması ile prim gün sayısını öğrenmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyen yüzlerce vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren SGK binasına gitmeye başladı. Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvuran vatandaşlar, bina içinde ve dışında uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar borçlanma dilekçe formlarını doldurdu.

SGK, BUGÜN AÇIK OLACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Çorum İl Müdürü Ömer Tök de yaşanan yoğunluktan dolayı 31 Aralık 2022 Cumartesi günü kurumda mesai uygulanacağını söyledi.

Ömer Tök, SGK İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezleri’ne yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşların borçlanma başvurularının alınması adına bugün 09.00-17.00 saatleri arasında kurumun hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi.



(Volkan SINAYUÇ)

