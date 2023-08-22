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Ziyarette İl Müdürü Ömer Tök, geçtiğimiz haftalarda bir dizi ziyaret ve programlar nedeniyle Çorum’a gemer Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ın çeşitli sektörlerde faaliyetlerde bulunan iş insanları ile yaptığı toplantı ve ziyaretler nedeniyle göstermiş oldukları misafirperverliği için TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’a teşekkür etti.

Tök, ayrıca SGK tarafından prim borçlarının yapılandırılması, kayıt dışı istihdam, sigorta prim teşviklerinden yararlanma şartları, asgari ücret desteği gibi konularda bilgi paylaşımında bulundu.

TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan’ın Çorum toplantısının verimli geçtiğini söyledi.