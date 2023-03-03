Kanundan faydalanan vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine akın etmeye başladılar. Çorum’da da binlerce vatandaş emeklilik işlemlerinin başlatılması için SGK Müdürlüğü’nde soluğu aldı.

Yaşanan yoğunluk nedeniyle açıklama yapan SGK Çorum İl Müdürü Ömer Tök, “Emeklilik talebinde bulunacak sigortalılarımız için 4 Mart 2023 Cumartesi günü (YARIN) SGK İl Müdürlüğümüz ve İlçe Müdürlüklerimiz 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir” dedi.

Öte yandan EYT’liler sabahtan itibaren e devlet üzerinden başvuru yapmak veya bilgi almak isteyince sistemin tıkanmasına da neden oldular.

(Volkan SINAYUÇ)

