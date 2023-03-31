EYT düzenlemesinin yasalaşması sonrası 2,2 milyon kişi emeklilik hakkı kazanmıştı. Bu çerçevede EYT işlemlerinin hızlandırılmasını adına SGK çalışanlara aylık 3 ay boyunca fazla mesai verilecek. Verilecek fazla mesai ile saatlik 27 lira alan SGK çalışanlarının ücreti yüzde 88 artışla 51 liraya çıkarılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir duyuru yaparak: “EYT işlemlerinin hızlandırılması için yoğun mesai harcayan SGK çalışanlarımıza ilave fazla mesai ücreti verilecektir. Hayırlı olsun” dedi.

(İHA)

