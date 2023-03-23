Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanlarının mağdur edildiği ve haklarını alamadıkları dile getirildi.

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu’na bağlı Türk Büro-Sen Şube Başkanı Emir Dağaşan ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri ile sendika üyeleri TBMM’de kabul edilerek yürürlüğe giren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Yasası ile birlikte SGK çalışanlarının iş yükleri hiçbir karşılık olmadan arttığını hatırlattı.

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü önünde biraraya gelen Türk Büro Sen üyeleri haklarını istedi. Programa Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın da katıldı. SGK çalışanlarının mağduriyetlerini dile getirmek amacı ile kurum önünde biraraya geldiklerini belirten Türk Büro Sen Şube Başkanı Dağaşan, SGK çalışanlarının fazla mesai, kurum içi uzmanlık, sosyal güvenlik tazminatı ve kaldırılan ikramiyelerin yeniden düzenlenmesi gibi haklarının verilmesi gerektiğini söyledi.

Bilindiği gibi 2 milyon 250 bin vatandaşı ilgilendiren EYT Yasası’nın çıktığını hatırlatarak uygulamada kadrosu 38 bin olmasına rağmen fiilen 23 bin personel ile rutin iş yükü kamu ortalamasının üzerinde olan SGK çalışanlarından EYT’lilere 1-2 ayda aylık bağlanmasının istendiğini vurgulayan Dağaşan; “Yıllık ortalama 400 bin aylık bağlama kapasitesi olan, yaklaşık yüzde 50 eksik personel ile hizmet veren kurumda 6 yıllık işin 1-2 ayda yapılması istenilmektedir. Böyle bir iş yükünün, hiçbir karşılığı olmadan SGK çalışanlarından istenmesi ve beklenmesi dünyanın her yerinde angaryadır. Angarya ’da Anayasamıza göre suçtur” diye konuştu.

Sendikaları tarafından bu kadar ağır iş yükü altında ezilen SGK çalışanları için “666 sayılı KHK ile kaldırılan ikramiyelerin yeniden müktesep hak olarak düzenlenmesi, Kurum İçi Uzmanlık hakkı verilmesi, Sosyal Güvenlik Hizmetleri Sınıfı oluşturulması ve buna bağlı Sosyal Güvenlik Tazminatı ödenmesi, 666 sayılı KHK ile kaldırılan fazla mesai ücretlerinin tekrar ödenmesi” gibi konularda hazırladıkları raporu Bakanlığa sunduklarını da anlatan Dağaşan sözlerini şöyle sürdürdü: “Sendikamız Türk Büro-Sen kurulduğu günden bu güne, “Bizim İlkemiz Önce Ülkemiz” diyen, sorumlu sendikacılığı kendine yol ve yöntem olarak belirlemiş Türkiye sevdalılarının meydana getirdiği bir sivil toplum kuruluşudur. Ancak, sendikamız “İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın” ülküsüne de sıkı sıkıya inanmış bir sendikadır. Bu nedenle, SGK çalışanlarının kendilerine yüklenen iş yükünün karşılığı dahi olmayan 3 ayda bir yapılması öngörülen ödemeye ilişkin yasal düzenlemenin ivedilikle TBMM’den geçmesi gerekmektedir.

Türk Büro-Sen olarak yukarıda belirtmiş olduğumuz diğer taleplerimizin de karşılık bulması için çalışmalarımız her platformda özveri ile devam etmektedir. SGK çalışanlarının özlük haklarının bu durumda olmasının sorumlusu 12 yıldır Toplu Sözleşme masasında memurların ve SGK çalışanlarının haklarını aramayan yetkili ama etkisiz sendikadır. SGK çalışanlarını içinde bulundukları düşük ücret ve maaşlardan kurtaracak yer toplu sözleşme masasıdır.

Bugün “Pireye Kızıp Yorgan Yakma” zamanı değildir. Gün yetkiye en yakın sendika Türk Büro-Sen ’e destek verme TÜRK BÜRO-SEN’i yetkili kılma zamanıdır. Dün olduğu gibi bugün de SGK çalışanlarının yanında yer alan, düştükleri durumdan kurtaracak olan tek kapı TÜRK BÜRO-SEN ’dir. SGK çalışanlarının mağduriyetlerinin ivedilikle giderilmesi amacıyla, haklı ve ısrarlı taleplerimizin takipçisi olacağımızı ve somut adım atılmasına yönelik görüşmelerimizin devam edeceğini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız”

(Volkan SINAYUÇ)

