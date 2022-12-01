Türkiye çorap sektörünün duayenlerinden, Sungurlu kökenli sanayici-iş insanı Haydar Ali Öztaş, başta eğitim ve sağlık olmak üzere, çeşitli alanlardaki bağışları ve katkıları ile bilinir. Nitekim, “eğitim gönüllüsü” olarak TBMM onur ödülü sahibidir.

Sungurlu’da adını taşıyan bir Anadolu Lisesi’ni de yapıp Milli Eğitim’e bağışlamış olan Haydar Ali Öztaş’ın eşi Sezin Öztaş da, İstanbul’da yıllarca Yardımsevenler Derneği Başkanlığı yapmış, adına okulu bulunan yardımsever bir hemşehrimizdir.

Sezin Öztaş, son olarak, Sungurlu Devlet Hastanesi’ne 100 adet refakatçi koltuğu ve 10 adet tekerlekli sandalye bağışladı. Bu bağışı nedeniyle Sezin Öztaş’a, Çorum İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı ve Hastane Yönetimi tarafından teşekkür plaketi verildi.

(Haber Merkezi)

