Türkiye genelinde 21 ilden toplam 80 öğretmen ve öğrencinin katılacağı “Vefatının 1. Yılında Üstad Sezai Karakoç” adlı panelin açılışı ise bugün saat 10.30’da Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Üç gün süren program boyunca 5 panel yapılacağı, Sezai Karakoç eserlerini okumuş Anadolu Mektebi’nin 16 üniversite öğrencisi ile 9 lise öğrencisinin de bu panellerde konuşmacı olarak görev alacağı belirtildi.

Programda ayrıca Anadolu Mektebini tanıtıcı toplantılar, yazar- öğrenci buluşmaları, şehrin tarihi ve kültürel mekânlarına yapılan ziyaretler, Türk Halk Müziği’nin değerli saz sanatçısı Bayram Bilge Tokel konseri de yer alacak.

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Sami Güçlü, Sezai Karakoç etkinliğinin Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Hitit Üniversitesi destekleri ve koordinasyonunda hazırlandığını kaydetti.

(Volkan SINAYUÇ)

