Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Mektebi tarafından Devlet Tiyatrosu Salonu'nda düzenlenen programda, geçtiğimiz yıl 16 Kasım'da 88 yaşındayken hayatını kaybeden Sezai Karakoç anıldı.

Üniversite ve lise öğrencilerince Karakoç'un hayatı ve eserlerinin ele alındığı etkinliğe, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

3 gün sürecek program boyunca paneller düzenlenecek.

(AA)

