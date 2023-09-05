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Ortaköy ilçesinde yer alan Seyirtepe dinlenme alanına TKDK Koordinatörlüğü’nde faaliyet gösteren Kadeş Yeg Derneği ve Ortaköy Belediye Başkanlığı tarafından Kybele heykeli ve Hitit Kralı Tuthaliya ve Kraliçe Taduhepa’nın figürleri yerleştirildi.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “İlçemiz bir Hitit başkenti ve aynı zamanda Roma medeniyetine ev sahipliği yapmış bir yöre. TKDK Koordinatörlüğü’nde faaliyet gösteren Kadeş Yeg Derneğimiz ile birlikte ilçemize gelen ziyaretçilerimiz için tanıtım amaçlı olarak Seyirtepe dinlenme alanımıza Kybele heykeli ve Hitit Kralı Tuthaliya ve Kraliçe Taduhepa’nın figürleri yerleştirerek bir görsellik kazandırdık, ilçemize hayırlı olsun” dedi.