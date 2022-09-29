CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindeki parti yöneticileri, Şeyh Köyü’nde Kemal Bodur’un torunu, Kamil Bodur’un oğlu Şaban Bodur’un düğün törenine katıldı. Nurten – Ayhan Çelik çiftinin kızları Serap ile Hanife – Kamil Bodur’un oğulları Şaban, görkemli bir düğün töreni ile hayatını birleştirdi.

Düğün programına katılmak üzere İskilip’in Şeyh Köyü’nü ziyaret eden CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindekiler, İskilip dolması ikramı eşliğinde köy halkı ile sohbet etti. Çelik ve Bodur ailelerini tebrik ederek genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Tahtasız, düğün coşkusuna ortak oldu.

Düğün buluşmasına; İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve eşi Perinay Gazioğlu Tahtasız, CHP İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, İl Başkan Yardımcısı Ümit Er, kadın ve gençlik kolları üyelerinin yanı sıra bazı partililer de katıldı.



(Haber Merkezi)

