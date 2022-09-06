Şeyh Köyü Dayanışma Derneği ve köy muhtarlığı işbirliği ile Şeyh köyü Paşa çayırı yaylasında gerçekleştirilen festivale yoğun katılım oldu.

İki gün süren festivalin ilk gününde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, açılış, protokol konuşmaları, Mehter gösterisi, Şehit Habib Gökçe Güreş müsabakaları, Çilek yarışması, ağalık seçimi ve plaket törenleri düzenlendi.

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İlçe Jandarma Komutanı J. Teğmen Hakan Güven, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, Ak Parti İskilip ilçe Başkanı Yusuf Kaya, İl Genel Meclis üyeleri ile çok sayıda bürokrat, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, köy muhtarları ve misafirlerin katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, "Geleneksel hale gelen Şeyh köyü armut ve çilek festivali bu sene de coşkuyla kutlandı. İlçe Tarım Müdürü olduğum dönemde Şeyh köyünde İskilip çileği üretimi için yaptığımız çalışmaların karşılığını görüyor olmanın haklı gururunu yaşıyorum" dedi.

Festivalin ilk gününde yapılan ağalık seçimini iş adamı Menderes Bursalı kazanırken, Şehit Habib Gökçe Karakucak Güreşlerde Baş Pehlivan Kastamonu'nun Tosya ilçesinden İsmail Keskin oldu. Renkli görüntülere sahne olan Çilek yarışmasında birincilik Selahattin Bursalı olurken Koç ağalığına ise Recep Bodur seçildi.

Festivalin ikinci gününde Ankaralı Ebru, Sevgi Petek ve Ankaralı Hadise sahne aldılar. Etkinlikte daha sonra hediye çekilişi ve plaket töreni düzenlendi.