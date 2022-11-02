Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2022 yılı ikinci çeyrek Hanehalkı Yurt İçi Turizm verisini açıkladı. Buna göre, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 9 milyon 846 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,3 artarak 11 milyon 411 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 74 milyon 231 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,5 gece oldu.

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 83,8 artarak 19 milyar 707 milyon 895 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 91,8'ini 18 milyar 92 milyon 639 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 8,2'ini ise 1 milyar 615 milyon 256 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 1 727 TL oldu.

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 63,6 ile ilk sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 26,7 ile ‘gezi, eğlence, tatil’, üçüncü sırada ise yüzde 3,4 ile ‘sağlık’ yer aldı.

(Haber Merkezi)

