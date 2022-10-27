Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum FK’nın 30 Ekim Pazar günü, Mersin temsilcisi Tarsus İdmanyurdu ile deplasmanda oynayacağı maçı Manisa bölgesi hakemlerinden Şevket Teker yönetecek. Tarsus İlçe Stadı’nda, saat 19.00’da başlayacak maçta Şevket Teker’in yardımcılıklarını ise İzmir bölgesinden Hüseyin Kıvanç Durmaz ile Çağrıcan Pazarcıklı yapacak. Yine İzmir bölgesinden Erdem Temel de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

TEKER’LE ÜÇÜNCÜ MAÇ DA DIŞARIDA

Orta hakem Şevket Teker, daha önce Çorum FK’nın iki maçını yönetti. Kırmızı-siyahlılar, bu iki maçı da geçen sezon deplasmanda oynarken, 20.haftada Diyarbekirspor’a 2-0 yenilip, 35.haftada İnegölspor’u 2-1 mağlup ettiler. Teker, bu maçlarda Çorum FK’lı futbolculara 9, rakip takım oyuncularına ise 6 sarı kart gösterdi.

Teker, Tarsus İdmanyurdu’nun ise ilk kez maçını yönetecek.

(Hüseyin AŞKIN)

