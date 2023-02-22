Bir vatandaşın ifadesine dayanılarak, konunun aslı soruşturulmadan böyle bir ithamda bulunulmasının meslek etiği ile bağdaşmadığını dile getiren Gayretli, servisçilerin pandemi döneminde 30 ay boyunca büyük zararlara katlandıklarını, deprem felaketi sonrası da, gönüllü olarak bölgeye gittiklerini, imkânları yetmeyince de Belediye’nin yakıt desteğiyle katkıya devam ettiklerini belirterek şöyle dedi:

“Vatanını, milletini seven esnafımıza böyle haksız bir suçlamada bulunulmasını üzüntüyle karşılıyoruz.

Hele de fırsatçılık tanımlamasını asla kabul etmiyoruz.

Söz konusu basın kuruluşları, servisçi esnafımızı rencide ettiği gibi, servisçiler ile veliler arasında güvensizlik yaratarak toplumsal huzura da zarar vermektedir.

Bu konuda hukuki haklarımızı kullanacağız.” (Haber Merkezi)

