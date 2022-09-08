Konu hakkında açıklamada bulunan Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, yeni tarifeye göre okul servislerinde 0-3 km’ye kadar 400 TL, yemekli 550 TL, 3-6 km’ye kadar 450 TL, yemekli 600 TL ve 6-9 km’ye kadar ise 500 TL, yemekli 650 TL ücret belirlendiğini söyledi.

Yeni tarifenin tüm oda üyesi esnafına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eden Mehmet Gayretli, ayrıca zamlı tarifenin artan akaryakıt, sigorta ve asgari ücret artışlarından kaynaklı olduğunu kaydetti.

Oda Başkanı Gayretli, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Yaşadığımız 20 aylık pandemi süreci sonrası, servisçi esnafımız hiçbir kazanç elde edememiş olup, üstüne borçları katlanmış olarak geçen sezon başladığımız hizmetimizde ise yüksek oranda akaryakıt artışları karşısında sezonu yine zararla kapatmıştır. Esnafımızın ayakta kalabilmesi, ticaretini yürütebilmesi ve geçimini temin edebilmesi için yapabilecek hiçbir imkan kalmamıştır.

Geçen sezondan bugüne akaryakıt litre fiyatı 6 TL’lerden 30 TL’leri görmüş ve şu an için 25 TL’lerde seyretmekte olup, nerde duracağını ise kestirememekteyiz. Akaryakıta gelen 3-4 kat artış, işçilik maliyeti olarak asgari ücretin 2 bin 800 TL’den 5 bin 500 TL’ye yükselmesi ve araç sigortalarının 2 bin TL’den 5 bin 800 TL’ye kadar yükselmesi karşısında ana gider olan bu üç kalem ile beraberinde sanayi, bakım, vb. tüm giderler % 200-300 artış göstermiştir.

Velilerimizin de içinde bulundukları durumu ve alım gücünü göz önünde bulundurarak, velilerimizi ve halkımızı da düşünmek zorundayız. Bu şartlar dahilinde elimizden geldiğince ayakta kalabilecek şekilde çevre illerden daha düşük rakamlarla hizmet vermekteyiz. Esnafımızda bu şartlarda zorluklarla mücadele etmektedir. Bu nedenlerden dolayı zorunlu olarak fiyat güncellemesi yapılmış olup, limitini ise en alt seviyede tutmaya çalıştık. Halkımızdan ve saygıdeğer velilerimizin anlayışına sığınıyoruz.”

(Volkan SINAYUÇ)

