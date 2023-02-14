Bununla, deprem bölgesinden diğer şehirlere gelecek depremzedelerin, 10 adet minibüsle ücretsiz getirilmesinin amaçlandığı bildirildi.

Bölgede yakınları bulunan kişiler, koordinasyon merkezlerine veya Pınar’a başvururlarsa Çorum’a gelmeleri sağlanacak.

Pınar Eğitim Kurumları’ndan yapılan açıklamada, “Böyle bir günde kardeşlerimizi yalnız bırakmayan veli, öğrenci ve emeğini esirgemeyen öğretmenlerimize, servis hizmetinde bulunan Yağmur Tur ve kıymetli şoför kardeşlerimize teşekkür ediyoruz.” denildi. (Haber Merkezi)

