Ebru Sır, Esra Sır Balmuk ve Emre Sır’ın anneleri, Fikret ve Betül Karacaköylü’nün kardeşleri olan Işıl Sır’ın cenazesi yarın Ulu Cami’de öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulu Mezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Servet Sır eşini kaybetti
Çorum’un tanınmış simalarından İnşaat Mühendisi Servet Sır’ın eşi Işıl Sır (65) bugün saat 16.45’te böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Ebru Sır, Esra Sır Balmuk ve Emre Sır’ın anneleri, Fikret ve Betül Karacaköylü’nün kardeşleri olan Işıl Sır’ın cenazesi yarın Ulu Cami’de öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulu Mezar’da toprağa verilecek.
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