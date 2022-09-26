Ebru Sır, Esra Sır Balmuk ve Emre Sır’ın anneleri, Fikret ve Betül Karacaköylü’nün kardeşleri olan Işıl Sır’ın cenazesi yarın Ulu Cami’de öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulu Mezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

