Çorum’da sigorta sektörünün önde gelen isimlerinden Servet Şahin, hayata veda etti.
Bahabey Caddesi’nde faaliyet gösteren Şahin Sigorta’nın sahibi Servet Şahin (61), hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz ay Mecitözü’nün Boyacı Köyü’nde geçirdiği talihsiz bir trafik kazası sonucu yaralanan Şahin, bir süredir tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesi’nde yaşam mücadelesine yenik düşerek aramızdan ayrıldı.
Şahin’in cenazesi bugün Mecitözü’nün Boyacı Köyü’nde toprağa verilecek. ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)