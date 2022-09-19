Bahabey Caddesi’nde bulunan Şahin Sigorta’nın sahibi Servet Şahin, Mecitözü’nün Boyacı köyünde geçirdiği talihsiz bir trafik kazası sonucu yaralanarak Ankara Güven Hastanesi’ne kaldırılmıştı. 11 Ağustos 2022 günü Mecitözü Boyacı Köyü’nde defnedilen 61 yaşındaki Servet Şahin için ailesi tarafından 40 yemeği yapıldı.



Şahin ailesi tarafından Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde önceki gün düzenlenen Dede Şahin Polat’ın dua ve gülbengi ile başlanan 40 yemeğine çok sayıda davetli katıldı.



(Haber Merkezi)

