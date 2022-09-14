Bahabey Caddesi’nde bulunan Şahin Sigorta’nın sahibi Servet Şahin, Mecitözü’nün Boyacı köyünde geçirdiği talihsiz bir trafik kazası sonucu yaralanarak Ankara Güven Hastanesi’ne kaldırılmıştı. 11 Ağustos günü Mecitözü Boyacı Köyü’nde defnedilen 61 yaşındaki Servet Şahin için ailesi tarafından 40 yemeği düzenlenecek.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde 17 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 18.30’da düzenlenecek 40 yemeği ve Mevlid-i Şerif programına tüm Çorumlular davet edildi.

(Haber Merkezi)

