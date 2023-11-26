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Olay İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre arkadaşlarının çağırması üzerine caddede bulunan bir işyerine giden S.D.(28), çıkan tartışmada isimleri ögrenilemeyen 3 kişi tarafından başına sert cisimle vurularak darp edildi.

Kavga sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı S.D., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgaya karışan 3 kişi polis ekiplerince yakalanarak polis merkezine götürüldü.

İşyerinde yapılan aramada S.D.'ye ait olduğu öğrenilen 1 adet tabanca ele geçirildi.