Alınan bilgiye göre arkadaşları ile birlikte Çomar Barajı'na pikniğe giden Murat Kavaklı (42), serinlemek için baraja girdi.

Kavaklı'nın bir süre sonra çırpınarak gözden kaybolduğunu gören arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

Durumun ihbarı üzerine bölgeye jandarma, arama-kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Baraja giren Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri Kavaklı'nın cansız bedenini sudan çıkarttı.

Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Murat Kavaklı'nın cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.