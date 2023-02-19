9 Şubat 2023 Perşembe günü vefat eden Fikriye Özücan'dan sonra, tanınmış sanayici-iş insanı Şeref Özücan da hayata veda etti.

Yoğun bakımda tedavi gören Şeref Özücan, eşinin ölümünden haberdar olamamıştı. Cumartesi sabah saatlerinde vefat eden İsmail ve Engin Özücan ile İpek Başaranhıncal'ın babaları olan Şeref Özücan, 81 yaşındaydı.

Saat 11.30'da Özel Hastane'den alındıktan sonra Akşemsettin Camii'ne getirilen Özücan'ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenaze törenine Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Mimarlar Odası İl Temsilcisi Levent Çöphüseyinoğlu, CHP eski İl Başkanı Gürsel Yıldırım, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Taner ŞİMŞEK)

