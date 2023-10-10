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Çorum Genç MÜSİAD tarafından organize edilen program ve geçtiğimiz gün saat 20.00’de Devlet Tiyatro Salonu’nda yapılan etkinliğe ünlü şair ve televizyon programcısı Serdar Tuncer konuk olarak katıldı.



Çorum Genç MÜSİAD Başkanı Erdem Arslan’ın konuşması ile başlayan “Şiirli Muhabbet” programını MÜSİAD Şube Başkanı Hüseyin Öztürk, MÜSİAD yöneticileri, dernek üyeleri, aileleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile birlikte Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız da ilgiyle izledi. ,



Serdar Tuncer, okuduğu birbirinden güzel şiirlerle salondakilerden büyük alkış aldı. Programda kendine has yorumu ve üslubuyla şiirleriyle alkış alan Tuncer, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.