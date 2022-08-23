Eşençay ve Eskiköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Aslan Sancı ve üreticilerle bir araya gelerek yapılan üretimi değerlendirdiklerini kaydeden Sarı, “Üretimden tüketime kadar üretim zincirini sıkı takip etmek zorundayız. Amacımız tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmalarını sağlamaktır. İlimizde yaklaşık 1000 dekar alanda örtü altında salatalık ve domates üretimi yapılmaktadır. Üretim zincirinde devamlı analizler alarak pestisit kalıntısı olup olmadığını kontrol ediyoruz. Üreticilerimizde de gördük ki kendi yemediği ürünü pazara sunmuyor. Bu da bize üreticilerimizin ne kadar bilinçli olduğunu gösteriyor” dedi.

Her gün 6 kamyon salatalık ve 4 kamyon domatesin Karadeniz Bölgesi’ne gittiğini belirten Sarı, “Burada kooperatif, üreticilerimiz adına önemli bir görevi yerine getiriyor. Ürettiğimiz salatalık ve domatesleri aranan ürünler olarak görüyoruz. Üretim yapan kooperatif üyelerini de tebrik ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan da, “Seralarda üretim yapan tüm üreticilerimizi tebrik ediyorum. İşlerini layığı ile yapıyorlar, Çorum ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Bizim gayretimiz Çorum’da birim alandan sağlıklı bir şekilde en çok verimi alarak tüketicinin hizmetine sunmaktır. Bizim çiftçilerimiz gece gündüz demeden gayretli bir şekilde çalışıyorlar” dedi.

(Haber Merkezi)

