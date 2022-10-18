Çorum’daki sağlık sendikaları, darp edilen tıbbi sekreter olayına tepki gösterdi.

Öz Sağlık İş Sendikası, Tabipler Odası, Sağlık Sen, Türk Sağlık Sen, Ses Sendikası ve Genel İş Sendikası üyeleri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan tıbbi sekretere saldırı olayını kınadı.

Sendikalar adına ortak basın açıklamasını okuyan Öz Sağlık-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Hüsnü Aykan, ‘Yine bir şiddet yine bir eşkıyalık’ diyerek yaşanan saldırıya tepki gösterdi.

Dün akşam saatlerinde tıbbi sekreter Mehmet Küçük’ün 5 kişi tarafından darp edildiğini hatırlatan Aykan, şunları söyledi: “Arkadaşımızın darp edilmesi tam bir eşkıyalıktır. Bizler doktoru, hemşiresi, güvenliği, sekreteri, temizlik ve klinik çalışanları olarak zaman zaman ölümle sonuçlanan şiddete maruz kalmaktayız. Gayesi sadece hastaya hizmet olan gerek hayata döndürmek gerekse sağlığını yerine getirmek için çabalayan, emek harcayan sağlık emekçileriyiz. Sistemin aksaklıklarından sağlık çalışanları sorumlu değildir. Sağlık çalışanına şiddet sizin sorununuzun çözümü olmayacaktır. Biz sağlık çalışanları olarak yetkililerden sesimize kulak vermelerini toplumumuzda giderek artan şiddeti ortadan kaldıracak önlemlerin bir an önce alınmasını sağlık çalışanlarına şiddetle yasal düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesini istiyoruz. Bu şiddetin son bulmasını istiyoruz.”