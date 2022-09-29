Mehmet Şen, itfaiye teşkilatının vatandaşların güven içinde yaşamasında önemli katkısı olduğunu söyledi. İtfaiyeciliğin kutsal bir meslek olduğuna işaret eden Şen, personelin bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek haftalarını kutladı.

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürü Yetkin Aydıner ise itfaiyeciliğin birçok riski beraberinde taşıyan zor, meşakkatli ve fedakarlık gerektiren bir meslek olduğuna işaret etti.

Aydıner ve İtfaiye amiri Hüseyin Dilbil ile bir süre sohbet eden Mehmet Şen, daha sonra itfaiye personeliyle pasta kesti.



(AA)

