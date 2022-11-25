24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Çorum AHL Park Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilen sergide öğretmenler tarafından hazırlanan eserlerin yanı sıra müzik dinletisi ve Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın fotoğrafları yer aldı.



İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilediğini belirterek bu düşünceyi ortaya koyan öğretmenlerimizi tek tek tebrik etti ve katılım belgesi takdim etti.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi koordinesinde düzenlenen Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına düzenlenen 5.Karma Resim Sergisi, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Şube Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ile diğer davetliler katıldı.

Sergi ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Müdürü Kodek: “Sergide öğretmenlerimizin fırçalarından çıkan bir birinden değerli eseler yer alıyor. Bu serginin en önemli özelliği de Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın anısına yapılmasıdır. Bu vesileyle sergiye emek veren öğretmenlerimize teşekkür ediyor ve Şehit Öğretmenimizin anısını yaşattıkları için kendilerini kutluyorum” şeklinde konuştu

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(Ömür SOYTEMİZ)

