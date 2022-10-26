Genel Kurul katılımın çok yüksek ve coşkulu bir şekilde geçtiğini belirten Şen, yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi:

“Genel Kurulumuzda Türkiye’nin konektörü, emek hareketinin sorunları uzun uzun tartışılarak bundan sonra yapılması gerekenler ve önerilerimiz kapsamlı bir raporla hem delegasyonumuza hem de Türkiye kamuoyuyla paylaşılmıştır. 120 bin üyesi ile Türkiye’nin en dinamik sendikası olan Belediye-İş Sendikamızın gerçekleştirdiği kongrede mevcut Genel Başkanımız Sayın Nihat Yurdakul’un yönetiminde hiçbir değişiklik olmadan aynı yönetim ile devam edecektir. Yalnız Çorum Şubesi olarak bizlerden Çorum Şube Başkanı olarak Genel Yönetim Kurulu 1. yedek ve Türk-İş üst kurul delegeliğine seçilmiş bulunmaktayım. Ayrıca yine şube delegelerimizden Gamze Ceylan Denetim Kurulu asıl üyeliğine seçilmiştir. Yapılan bu Genel Kurulda Çorum Şubesi olarak Yönetim Kurulu 1. yedek, Türk-İş üst kurulu ve denetim kurulu asıl üyeliği verilmesi bizleri Çorum Şubesi olarak son derece onurlandırmıştır. Bu onurlu görevleri bize veren başta Sendikamızın Genel Başkanı Nihat Yurdakul olmak üzere Türkiye’nin her yerinden gelerek bizlere oy kullanan Belediye-İş Sendikası delegasyonuna çok teşekkür ediyorum.”

(Haber Merkezi)

