MHP Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın, MHP İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Ziyarette MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ile görüşen Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Karapıçak ile fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Başkanı Karapıçak, yoğun gündem çalışmaları arasında Çorum Teşkilatını ziyaret eden Semih Yalçın’a teşekkür etti.

Ziyarette Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya ve teşkilat yönetcileri de hazır bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)

