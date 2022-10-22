Çorum FK’nın yarın Ankaraspor’la oynayacağı maçta Diyarbakır bölgesi hakemlerinden Selim Özen düdük çalacak.

B klasman hakemi olan Selim Özen, profesyonel liglerdeki 11.sezonunu geçiren Çorum FK’nın daha önce 1 maçını yönetirken, 7 yıl aradan sonra ikinci kez kırmızı-siyahlıların maçına atandı. Özen, Çorum FK’nın 2015-2016 Sezonunun 17.haftasında, Darıca Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı maçı yönetmiş ve 29 Kasım 2015’teki karşılaşmayı Kocaeli temsilcisi 3-0 kazanmıştı.

Kariyerinde, 2. Lig’de 72, 3.Lig’de 19, Türkiye Kupası’nda ise 3 maçta düdük çalan Selim Özen, Ankaraspor’un ise ilk kez maçını yönetecek.

(Hüseyin AŞKIN)



