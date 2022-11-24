Öğretmenler Günü nedeni ile bir açıklama yaparak öğretmenlerin yüzde 91’inin ek iş arama çabasında olduğuna dikkati çeken Selim Bozkurt, ayrıca öğretmenlerin yüzde 99’undan fazlasının, yani neredeyse tamamının öğretmenlik mesleğinin saygınlığının azaldığını düşündüğünü kaydetti.

Selim Bozkurt, “Öğretmenlerin kazanımlarına göz diken ve emeğini küçümseyen anlayışın Öğretmenler Günü’nde riyakarca sarf edeceği ezbere övgüleri istemiyoruz” dedi.

Eğitim-İş Şube Başkanı Selim Bozkurt, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“EK İŞ ARIYORLAR”

“Yöneticiler her zamanki gibi öğretmenlere övgü dizmek için sıraya girecek olsa da içinde bulunduğumuz maddi ve manevi tablo, kendilerine verilen değerin en somut göstergesi durumundadır. Gelenekselleştirdiğimiz özel anket çalışmamız, bu sene tarihin en iç karartıcı oranlarıyla durumun vahametini gözler önüne sermektedir. 16 binin üzerinde öğretmenin yanıtı ile hazırlanan, çapraz ve çift doğrulamalı sorular da içeren ve istatistiki olarak tamamen bilimsel yöntemlerle hazırlanan anketimizde öğretmenlerin; % 83.1’inin hane gelirinin yoksulluk sınırının altında olduğu, % 61.40’ının gelirinin giderinden az olduğu, % 97.5’i maaşının yaşam standartlarını karşılayamadığını düşündüğü, % 90’ının kredi kartı borcunu ödemekte zorlandığı ve % 31.89’unun şahıslara nakit borcu bulunduğu, % 43’ünün istisnasız her ay borç para bulmaya çalıştığı, % 91’inin ek iş arama ihtiyacı duyduğu, % 94’ünün kıyafet ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı, % 90’ından fazlasının çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiği, % 96.7’sinin maaşının düşüklüğü nedeniyle toplumdaki saygınlığının azaldığını düşündüğü, Sadece % 63,43’ünün ayda bir kez ailesiyle dışarıda yemek yiyebildiği, köyüne ya da ailesinin yazlığına gitmek dışında % 97’sinin hiç tatil yapamadığı, gerçeklerine ve daha fazlasına ulaşacaksınız”

“SAYGINLIĞI KALMADI”

Anketin öğretmenlerin sadece ekonomik olarak yaşadığı darboğazı işlemediğini, koşullarını ve fikirlerini de konu aldığını vurgulayarak dolayısıyla ankette öğretmenlerin sadece % 1,42’sinin kendilerine dayatılan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun (ÖMK) kariyer imkanı sağladığını düşündüğünü, % 97’sinin ÖMK’nın sorunları çözmeyeceğini düşündüğünü, % 99’unun bu kanunla mesleki itibarın artacağını düşünmediğini de belirten Bozkurt sözlerini şöyle sürdürdü;

“ÖVGÜLERİ DEĞİL

SAYGI İSTİYORUZ”

“Öğretmenlerin % 96’sı ‘ülkenin tek bir Başöğretmeni vardır: O da Atatürk’tür böyle kalmalıdır” fikrinde buluşmuştur. Bu anket, dünyada Başöğretmen unvanlı bir liderin kurduğu tek ülke olan Türkiye Cumhuriyeti’nde, öğretmenlerin yoksulluğa ve itibarsızlığa sürüldüğünün göstergesidir.

Oysa hepimiz biliyoruz ki eğitimcisinin itibar görmediği bir ülkenin, eğitim sisteminin iyi olma ihtimali; eğitim sistemi iyi olmayan bir ülkenin de dünya ülkelerinden itibar görme ihtimali yoktur! Dolayısıyla anketimizdeki veriler, sadece eğitim emekçisinin ne kadar zor bir tabloya terk edildiğini değil aynı zamanda eğitimin önem sırasında ne kadar geriye itildiğinin de resmidir. Öğretmenlerin yılda bir kez Öğretmenler Günü’nde hatırlanmaya değil, sorunlarına samimiyetle ve çözüm odaklı yaklaşılmasına ihtiyacı vardır. Bu nedenle öğretmenlerin kazanımlarına göz diken ve emeğini küçümseyen anlayışın Öğretmenler Günü’nde riyakarca sarf edeceği ezbere övgüleri istemiyoruz.

Eğitim-İş olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, MEB tarafından düzenlenecek olan hiçbir resmi törende yer almayacak, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’e saygı duruşumuzu gerçekleştirerek, öğretmene değer veren kurumlarla ve yurttaşlarımızla birlikte bu günü kutlayacağız”

(Haber Merkezi)

