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Eğitim İş üyeleri seslerini duyurmak adına Kadeş Barış Meydanı’nda geçtiğimiz Cuma akşamı kitlesel basın açıklaması eylemi düzenledi. Sloganlarla sıkıntılarını dile getiren öğretmenler ve sendikaları adına açıklamayı yapan Eğitim-İş Çorum Şube Başkanı Selim Bozkurt, “Sesimizi giderek yükselteceğiz: barınamıyoruz, geçinemiyoruz, yaşayamıyoruz!” dedi.

Eğitim İş Sendikası Genel Merkezi tarafından 81 ilde eşzamanlı “Barınamıyoruz, geçinemiyoruz, yaşayamıyoruz” isimli bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Çorum’da Kadeş Barış Meydanı’nda bir araya gelen Eğitim İş’liler de ekonomik yoksulluğu dikkat çekerek seslerini giderek yükselteceklerini vurguladılar.

Selim Bozkurt, yetkili sendikaların emekçinin hakkını savunamayacağını ifade etti. Kocaeli ve Konya’da yapılacak olan bölgesel bir eylemle öğretmenleri buluşturacaklarını söyleyen Bozkurt, “4 Kasım’da Konya ve Kocaeli, 11 Kasım’da Ordu ve Aydın, 18 Kasım’da ise Tekirdağ ve Van merkezli bölge eylemleri düzenleyeceğiz.” dedi.

Eğitim emekçilerinin sefaletini anlatarak nefes alamaz hale geldiklerini göstermek için toplandıklarını, senede bir gün övülen öğretmenlerin diğer günlerde nasıl zor şartlarda çalıştığını göstermek istediklerini ve bugün altüst olmuş ekonomiye rağmen tozpembe bir tablo çizenlere karşı barınamadıklarını ve geçinemediklerini dile getiren Bozkurt; “

“YANDAŞ SENDİKA

HAKKI SAVUNAMAZ”

TÜİK’in yalancı enflasyon rakamları, sarı sendikaların iktidarı memnun etmeye endeksli tavrı ve iktidarın emek düşmanı bakış açısıyla şekillenen 7.Dönem Toplu Sözleşme müsameresinde perde yine yoksullukla kapanmıştır. Belirlenen zam, hem bugünün gerçek enflasyon rakamlarının, hem de Merkez Bankası’nın önümüzdeki yıl için açıkladığı ve yine kim bilir kaç kez revize ederek yukarıya çekeceği iyimser enflasyon rakamlarının dahi altında kalmıştır. Onca büyük laf, onca vaat, onca beklentinin ardından bu sürecin sonunda yine hükümetin utanç verici zam teklifinin kabul edilmesi, ortada alın terimiz için bir görüşme değil bir dayatma olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Daha önceki TİS süreçlerinden miras kalan birçok kazanım, yeniymiş gibi makyajlanıp önümüze konmuştur. Bir kez daha ne öğrendik: Emeğin onurunu iktidarın bir aferinine satan sarı sendikalar, emekçinin hakkını savunmaz. Gerçekleri çarpıtma enstitüsü gibi çalışan TÜİK’in ve hükümetin noteri gibi çalışan Kamu Hakem Heyeti’nin yapısındaki çarpıklık söz konusuyken, hileli maçta adil sonuç olmaz. Memur ve memur emeklisi için açlık sınırına düşmek anlamına gelen, kamuda işçi-memur arasındaki ücret makasını ters orantıya sokan, seçimden seçime hatırlanan ve vadedilen haklarımızı görmezden gelen bu sonuç tüm kamu emekçileri gibi, geleceğin mimarı olan eğitim emekçileri açısından da bir utanç tablosudur” dedi.

Eğitimcinin insani koşullarda çalışma hakkının, emeklilik hayalinin, laik bilimsel eğitim verme haklarının çalınmasına rağmen susmalarının beklendiğini ama susmayacaklarını da anlatan Eğitim-İş Şube Başkanı Bozkurt; eğitim emekçilerinin emeğinin aldıkları ücretlerle değersizleştirildiğini, kadrolaşma, mobbing, haksız soruşturmaların eğitimde kol gezdiğini, birçok mesleki haklarının da sistemsel olarak gasp edildiğini artık bıçağın kemiğe dayanmakla kalmayarak kesmeye başladığını da açıkladı.

Ülkenin her alanını sarmalayan gerici, antidemokratik tavrın eğitimi de sarmaladığını belirterek “Mesleki itibarımız, demokratik hak ve taleplerimiz, çocuklarımızın laik, bilimsel, demokratik, parasız ve eşit eğitim hakkı için mücadelemiz ve sesimizi büyütüyoruz” diyen Bozkurt, ÇEDES gibi projelere karşı çocukları korumanın vatanı korumak olduğunu, eğitime ve çocuklara sahip çıkmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.