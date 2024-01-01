Geçtiğimiz aylarda Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi olarak ilimizde bir okula 100. Yıl Cumhuriyet İlkokulu / Ortaokulu / Lisesi isminin verilmesi yönünde bir teklifte bulunan Selim Aydın, taleplerine olumlu cevap veren Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM)’ne teşekkür etti.

Sendikalarının taleplerine olumlu yönde cevap veren Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eden Aydın konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir yazı paylaşarak: “Bizlere bu cennet vatanı ve Devletimizi hediye eden İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz. Onların emanetlerini kutsal bilip canımız pahasına sahip çıkacağız. Cumhuriyetimizin 100.yılı vesilesiyle, sendikamızın talebini karşılayan ve bir okulumuza, "100.Yıl Cumhuriyet " adını veren Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz” görüşüne yer verdi.