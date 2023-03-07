Sera inşaatı yaptırılacak Sera inşaatı yaptırılacak

ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 150 Sözleşmeli Personel alınacak.
Müracaatlar, Selçuk Üniversitesinin “hastaneilan.selcuk.edu.tr” web sayfasından online olarak yapılabilir. Şahsen veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.
Adaylar, sadece tek bir unvan için unvan kodu belirterek başvuru yapabilecek. 
Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi,  http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinden ilan edilecek.
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