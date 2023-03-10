Milletvekili olması halinde hiç kimseye ayrım yapmadan, herkese eşit şekilde hizmet götüreceğini kaydeden Selahaddin Çelikten, hemşehrileri ile Ankara arasında köprü vazifesi göreceğini de açıklayarak: “Ben bu görevi üstlenerek hemşehrilerimle Ankara arasında köprü olacağım. Makam odamın kapısı herkese açık olacak. Kimseyi küstürmeden, ötekileştirmeden kapımızdan geri çevirmeyeceğiz. Adil, saygılı; bir şekilde tüm halkımıza hak ettiği hizmeti sunacağız. Tek sevdamız Sungurlu” diye konuştu.

SELAHADDİN ÇELİKTEN KİMDİR?

1974 yılında Sungurlu’ya bağlı Beşkız köyünde dünyaya gelen Selahaddin Çelikten, ilkokulu köyde, orta ve imam hatip lisesini ilçe merkezinde tamamladı. Mısır El-Ezher Üniversitesinde ilahiyat eğitimi alan Çelikten, 13 yıl Almanya’da gurbetçilere imam hatiplik yaptı, bu esnada orada da eğitimini devam ettirdi. Daha sonra memleketine dönen Çelikten, hemşehrilerine hac ve umre rehberliği yapmaya başladı. Evli ve 2 erkek 1 kız çocuk babası Çelikten, Almanca, Arapça ve Kürtçeyi iyi derecede biliyor.

(Haber Merkezi)

